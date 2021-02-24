財政部指出，國際信用評等機構穆迪（Moody’s）投資者服務公司24日宣布維持台灣主權信用評等Aa3，同時將展望由「穩定」調升為「正向」，為穆迪自1994年首次發布對我國主權信用評等以來首度調升展望。

依照過去經驗，只要調升評等展望為「正向」，多半代表穆迪在一年內可能調升該國評等，換言之，未來我國主權信用評等有望提升。

財政部指出，穆迪肯定我國因應疫情的財政優異表現，像是我國先行透過紓困政策、緩解企業資金壓力，還有振興政策刺激內需消費，有效促進經濟回復常軌。

穆迪預期我國2021年財政赤字占GDP比率可望由2020年2.1％降至1％，明顯低於同為國家信用評等Aa等級國家（多為3％～5％），主要為我國近年嚴守公共債務法債限規定，在疫情衝擊時刻有較好的財政緩衝能力。

此外，台灣受惠於全球對半導體晶片強勁需求，高科技產品出口推升經濟動能，加上疫情控制得宜及因應措施，同時也成功處理中美貿易戰影響。穆迪認為，台灣政府治理能力優於預期且彈性匯率政策及豐厚外匯存底，有助於提高貨幣及總體經濟政策有效性。

財政部表示，因應國際政經情勢變動及全球疫情發展，我國持續推動彈性調節防疫物資、資金寬緩及稅務協助，另外也提供企業融資方案措施，協助國人與台灣企業渡難關、穩定國內經濟情勢。為維持財政穩健與韌性，財政部強調將持續管理國家財政、逐步推展稅制改革，厚植國家發展實力。

(工商 )