南美洲主要黃豆種植區的氣候因素引發供給憂慮，帶動芝加哥黃豆期貨8日勁升至近七年新高水準。阿根廷氣候乾燥，巴西降雨過多，刺激芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨8日盤中大漲0.9％，升至每英斗14.44美元，寫下2014年6月以來新高紀錄，當時黃豆價格衝上14.6美元。澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）分析師指出，阿根廷的乾熱氣候威脅黃豆供給。

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