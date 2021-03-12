鳥嘴山頂。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

林務局新竹林區管理處巡山員近日於苗栗縣鳥嘴山巡視時，發現山頂原本自然生長的樹木遭人砍倒，由於遭砍的樹木都是生長在面向汶水溪谷方向山坡，從山坡頂可遠眺對岸群山風光，巡山員推測應是登山民眾為了求取好視野，將擋在面前的樹木砍除，但此舉已觸法。

位於泰安鄉境內的鳥嘴山，又名上島山，新竹林管處在此鋪設步道供遊人攀登，全程來回約7公里，鳥嘴山與對面的橫龍山、虎子山3座山峰，地處汶水溪谷兩側山稜之上，地勢陡峻視野遼闊，山頂海拔高度均在1000公尺之上，3座山被山友稱為「水雲三星」或「龍、虎、鳯」，是苗栗縣熱門登山景點。

近來國人登山活動盛行，新竹林管處表示，不少人攀爬鳥嘴山，會在前1晚先在山下溫泉旅館住宿，隔天一早攀爬上山，但對於山林認知不足或是觀念偏差，偶有脫序行為，有人以為山林裡的一切都能任意對待，不知國有林地內一草一木皆為全民共有資產，未經許可不得任意砍伐。

登山客脫序行為包含任意採摘、砍伐植物，或是隨意挖山劈石，改變山的面貌，還有的人會將山當自己家，把傢俱搬上山，帶上卡拉OK，在山林裡製造陣陣的噪音，是傷害山林最自私的表現。大湖工作站主任譚運籌指出，為求視野濫砍林木已涉犯毀損罪，若竊取林木則涉犯《森林法》。

譚運籌表示，竊取林木依據《森林法》第50條，可處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、300萬元以下罰金。但他也坦言，山區查緝困難，應從教育著手，山林是屬於大家共享的，應該帶著謙卑的心到訪，除了影像什麼都不取，除了足跡什麼都不留，才能長保山林的美好。

鳥嘴山頂對望橫龍山、虎子山。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

新竹林區管理處巡山員近日於苗栗縣鳥嘴山，發現山頂樹木遭人砍倒，疑似為登山民眾為了求取好視野，將擋在面前的樹木砍除，但此舉已觸法。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

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