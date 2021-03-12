桃園市八德區和強路4公頃花海美不勝收。（賴佑維攝）

因水情持續嚴峻，桃園市今年第1期稻作停灌，八德區公所和強路利用休耕約4公頃田地種植向日葵、大波斯菊、百日草，近日盛開，預估花期還有20天，歡迎民眾參觀美麗花海。

因水情吃緊，中央宣布桃竹苗灌區今年停耕，為此八德區公所利用閒置田地，去年12月撒種栽種綠肥，面積約4公頃，2月中花肥盛開，吸引不少民眾在假日時前往，直呼是小確幸，駐足流連拍照。

八德區公所去年在和強路沿線放置風車、大象等裝置藝術，就獲得不少民眾好評，今年因綠肥花海，也吸引民眾打卡。八德區長邱瑞朝說，在休耕地栽種綠肥，可以提升地力，未來繼續種稻後，稻作有充足養分。另外也在開花時帶來繽紛花海，美化田園外，更讓民眾多個休憩空間。根據農委會資料，綠肥可以改善土壤物理、化學性質，也可以增加微生物，更抑制雜草叢生。

公所表示，花期到3月為止，預估還有20天左右。此外在休耕前詢問農民意願，農民很願意配合，看到自家田地成了特色美景，覺得很開心。雖然有農民已經打算翻地，不過因為觀賞民眾太多，公所也協調，希望月底再翻，讓更多民眾可以一起享受花海之美。

不過公所也提醒，和強路是前往國道的必要道路，車流量大，民眾若前往務必要將車輛停放在安全處，並注意來車，避免發生意外。

(中時 )