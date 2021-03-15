工業電腦廠事欣科(4916)董事會通過2020年合併財報，受新冠肺炎疫情衝擊、轉投資工具機廠恩德自去年5月起不再納入合併財報，歸屬母公司稅後虧損1.46億元、每股虧損1.78元，較前年顯著轉虧、創下歷史新低。

雖然去年營運轉虧落底，事欣科董事會仍通過股利分派案，擬以資本公積配發每股現金股利0.5元，以12日收盤價23.45元計算，現金殖利率約2.13％。公司將於5月31日召開股東常會。

事欣科去年第四季合併營收4.84億元，季減0.91％、年減77.02％，為近4年半低點。毛利率8.47％、營益率負11.56％，分創5年半低點及歷年次低。稅後虧損0.75億元、每股虧損0.92元，雙創歷史次低。

合計事欣科去年合併營收33.77億元、年減56.66％，為近4年低點，毛利率19.46％、營益率負3.3％，分創近5年低點及歷史新低。歸屬母公司稅後虧損1.46億元、每股虧損1.78元，較前年獲利3.26億元、每股盈餘4.02元新高轉虧，雙創歷史新低。

事欣科表示，集團主要營運基地及客戶均位於北美，由於此次疫情美國受創較深，影響博奕及航太客戶出貨動能，致使營運虧損。同時，去年5月起喪失對轉投資工具機廠恩德控制力、營收不再納入合併財報，亦加劇合併營收衰退幅度。

事欣科2021年2月自結合併營收1.31億元，月增15.96％、年減75.93％，主因去年同期仍計入恩德營收、且尚未受到疫情影響，墊高比較基期所致。由於美國經濟今年起逐步增溫，公司預期3月營收可望持續回升。

展望後市，雖然疫情影響仍在，使全球經濟發展及復甦仍存有變數，但法人指出，事欣科已陸續接獲新產品訂單，包括速食點餐機及系統整合、博奕機台及組件、衛星網路基地台印刷電路板（PCB）及組裝等產品。

同時，隨著各國加速施打疫苗、防疫措施漸顯成效，市場對下半年疫情受控情況轉趨樂觀，屆時全球經濟有望明顯增長。其中，扮演全球經濟發展動能的美國，在拜登政府擴大各項重大經濟及財政措施下，經濟活動有望率先展開強勁復甦。

隨著疫情逐漸受控，事欣科先前遞延訂單亦陸續恢復出貨，營運動能逐漸回溫，若下半年美國疫情受控，有望展現強勁復甦力道，事欣科營運將直接受惠。法人看好事欣科今年營運將重回正軌，營運表現可望逐季增溫。

(時報資訊)