台股累計今年初開盤迄3月12日共42個交易日，集中市場總成交值為14兆7,598.16億元，日均值為3,514.24億元，股票成交量週轉率為33.04％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：金融股、PA股、東奧概念股、董監改選題材概念股等，看本周台股指數區間為16,000-16,700點。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.不受工作天數縮減影響，受惠於電子零組件等貨類需求持續暢旺，傳產景氣回暖，2月出口277.9億美元連八紅。

2.2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）63.2，連續八個月呈現擴張，且連續四個月維持在60以上的較高速擴張。未來六個月展望指數來到73.3，為創編以來新高。

3.美國2月非農新增就業近38萬人，遠高於前值，較市場預期翻倍，失業率降至 6.2％。

4.美財長葉倫表示，總統拜登1.9兆美元刺激計畫將帶動美國經濟「非常強勁」復甦，若經濟過熱，有工具可以因應通膨失控。

(工商 )