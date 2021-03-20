費鴻泰(右起)、王怡心、陳美伶及林修銘參加會計研究發展基金會、會計研究月刊舉辦「2021 科技的力量 × 社會新創不打烊」研討會。(費鴻泰研究室提供)

黃福其／台北報導

隨著全球經濟高度發展所衍生之各種失衡現象，有效解決社會及環境相關問題，社會創新（Social Innovation）逐漸受到重視。國民黨立院黨團總召費鴻泰19日下午參加會計研究發展基金會、會計研究月刊舉辦「2021 科技的力量 × 社會新創不打烊」研討會，從「區塊鏈應用於社會創新經營」、「數位人才、科技與社會創新」、「新創企業的經營管理」三大主題，推動社會新創。

費鴻泰表示，科技與數位進步的時代，社會新創會更加蓬勃開展；各國也紛紛給予新創許多扶植，科技與新創將成為日後發展主流。我國在2018年公司法修訂，已將企業社會責任正式入法；也就是說，企業除了營利為目標外，也須盡到企業社會責任。

費鴻泰也指出，創新與新創都有利於產業發展，創新點子加上新科技可創造出新商業模式，例如Uber自己沒有1輛計程車，卻是世界最大的運輸業者；Airbnb也是如此，自己沒擁有旅館，卻成為旅館業巨擘。Uber 和Airbnb都是善用科技，改變了產業生態環境。企業經營需朝向一個新的境界，同時也要讓社會大眾，尤其更多年輕世代，感受到企業善盡社會責任的理念與實踐。

大會貴賓集保董事長林修銘，呼應費鴻泰所說：「新思維可解決社會問題，達到社會永續。」林董事職舉集保積極進行ESG，推動股東以電子投票參與股東會之例，目前已有55％股東是透過電子投票參與股東會，外資也可透過電子投票平台參與，成效良好。

這次論壇有3場對談，第1場由臺灣區塊鏈大聯盟總召陳美伶為「區塊鏈應用於社會創新經營」對談引言，由區塊鏈公益募資之度度客創辦人莊岳青、區塊鏈服務之市民永續執行長林庠序對談。

接下來2場對談：「數位人才、科技與社會創新」，由國發會產業發展處長詹方冠引言，由數位賦能之領投肯科技執行長李佳憲，與實境科技之宇萌數位科技執行長白璧珍對談，第3場是「新創企業的經營管理」，由會研基金會董事長王怡心引言，聲音平台之聲浪媒體科技創辦人顧立楷，與雲端廚房之Kitchen Now台灣區總經理吳罡對談。每場對談內容非常精彩，讓在場聽眾覺得今天活動是一場新創知識和經驗分享的盛會。

(中時 )