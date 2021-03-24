已經連續三日都收黑的日股，24日早盤再度弱勢表態。主因可歸咎於，全球新冠疫情似乎有擴散趨勢，除了歐洲傳出再次封城消息外，原油價格大跌也讓市場擔憂，景氣復甦將出現變數。日經225指數早盤收28,465.86點，下跌530.06 點，跌幅1.83%。東證股價指數早盤暫收1,927.92點，下跌43.56 點，跌幅2.21%。

能源族群領跌，因為德國宣布將延長封城時間，復活節也要德國民眾待在家裡不要外出。同時，新冠疫苗對抗病毒的有效性也受到質疑。同時，市場也擔心油價未來需求量以及經濟成長幅度。

行情不好，日股投資人操作也較謹慎。再加上，3月底即將是日本新舊年度交替期，部分基金也有績效評比壓力，因此大盤也將承受獲利了結賣壓。

野村證券表示，油價大跌衝擊能源族群表現，很多近期大幅上漲股票也受到調節，那是因為市場在調整，先前對盤勢樂觀態度。

日經指數中跌幅最大的是全日空，大跌7.87％，其後是Unitika跌7.49％與日本郵船也跌7.44％。

漲幅最大的為Nikon，上漲8.88％，是因為美國半導體大廠英特爾傳出大幅擴廠計畫，Nikon業務可藉此受益。

東京威力科創漲了5.44％，Screen集團也漲3.21％。日經新聞報導，這兩家公司將與日本政府合作，一齊打造下一代晶片生產設備。

(時報資訊)