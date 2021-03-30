玉山金(2884)旗下玉山銀行結合金融本業，透過永續授信攜手裕民(2606)落實ESG，玉山核准通過裕民航運所屬全資子公司-裕民航運新加坡公司美金4475萬元「永續指數連結貸款」，為國內銀行承作ESG Linked Loan寫下新里程。

玉山持續推動永續授信，除了評估公司的財務績效表現，也考量公司ESG發展。「永續指數連結貸款」是將授信條件連結永續指數指標或企業在環境、社會及公司治理等綜合績效表現，鼓勵公司訂定長期永續績效目標，若公司實際達成，玉山將透過利率減碼給予支持，讓企業在拓展營運的同時，也能兼顧ESG並展開實際行動。

裕民航運為國內散裝航運領導廠商，積極打造綠色船隊，使用節能引擎提升環保航速效率，同時也響應政府發展綠能政策，積極擴展綠色航運業務。本次「永續指數連結貸款」將用於購置LNG節能雙燃料船，此船型為國內船東領先建造的綠色環保船舶，雖然船舶造價較高，但使用LNG及低硫油作為航行燃料，可大幅降低溫室氣體排放量，減少對環境衝擊。

裕民也是國際上最早使用LNG燃料動力的散裝航運業者之一，旗下船隊已可顯著減少溫室氣體的排放，這些新船將成為裕民減碳計畫下船隊汰舊換新的生力軍。裕民也設下2025年二氧化碳減排30％的目標 (以2013年為基準)，致力於為客戶提供長期低碳永續經營的綠色運輸服務。

玉山銀行在ESG行動方案上，截至2020年底累計承作赤道原則案件數26件、永續授信貸款達672億元並已發行4檔綠色金融債券，無論是在赤道原則的案件數、綠色債券的發行檔數及規模均為本國銀行第1名。

(時報資訊)