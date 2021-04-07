交通部、台鐵人員及相關工程人員成立LINE群組，討論、報告工程進度等對話。（羅亦晽翻攝）

交通部、台鐵人員及相關工程人員成立LINE群組，討論、報告工程進度等對話。（羅亦晽翻攝）

事發工地的職業衛生安全告示牌。（羅亦晽攝）

事發工地旁放有大量的廢棄輪胎。（羅亦晽攝）

太魯閣號事故，運安會6日說明初步調查結果，肇事工程車司機、義祥工業社負責人李義祥事發前並未將車輛熄火，且現場尚有其他工程車，似乎打臉李先前「一人巡視工地」等說法。此外，也有群組對話曝光，台鐵連假前曾提醒李1日在中午後不要施工，沒想到他2日仍載廢輪胎到工地，才會釀成50死、百餘傷的重大事故。

台鐵局委外的「鐵路行車安全改善6年計畫-北迴線K51＋170～500山側邊坡安全防護設施工程」，由聯合大地監造、東新營造承包再分包給李義祥。2日事發迄今，愈來愈多跡證浮出檯面，似乎和李義祥原本供稱的「一個人到工地巡視」等說法有些許出入。

據事發前的監視器畫面陸續流出，李2日上午8點9分從公司出發，開著載滿廢棄輪胎的工程車，沿著花蓮市中央路一路往事發工地前進，行車途中恰好被沿線監視器拍到，副駕駛座甚至還有一名乘客，不過目前身份尚待調查，而李也在8點50分抵達工地。

據了解，台鐵要求工程包商加強邊坡工程、運行鐵道間的安全緩衝，李被監視器拍到當時正準備將廢輪胎運至工地，放置明隧道工程和鐵軌間的緩衝處，倘若營建工程中若有落石降下，輪胎便能即時消能，避免土石噴飛至軌道上，將對列車的傷害降到最低。不過，事發後工程車上已無廢棄輪胎。

據悉，交通部、台鐵人員及相關工程人員成立LINE群組，討論、報告工程進度。對話內容為，台鐵工務段人員在群組內貼出一張台鐵局的行車電報，傳送文字「因應鐵路局清明連假疏運計畫，4月1日中午12時起至6日中午12時止停止施工，請承包商於撤場前進行工區及鐵軌周邊設施安全維護檢查事宜，並請完成『在建工程連假收工前交通、安全、衛生、環保檢查表』，依據檢查項目落實執行，並拍照上傳」，另還特別註記「本監造所於4／1下午進行工區安全維護複查事宜」，接著標記李義祥依新網圖提報施工進度，李隨後也回報。

事發工地的職業衛生安全告示牌也顯示李等8人，1日當天進行了哪些工作項目，除「鋼筋作業」外，還有一些「應辦衛生事項」及「特別注意事項」。至於李2日為何現身工地，檢警已掌握原因，不過目前仍持續擴大搜索、傳喚，蒐尋更多跡證。

(中時 )