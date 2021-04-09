南韓第一架KF-X自製戰機原型KF-21

南韓和印尼合作研發的首架自製戰機原型KF-X周五亮相，但未來雅加達在相關專案中的角色卻仍充滿了不確定性。

據路透9日報導，在南韓所依靠的F-35隱形戰機之外，韓國航空宇宙產業公司（KAI）以提供另一選擇為目標，研製價格較低廉，隱形性能沒那麼強的下一代戰機。而這計畫的最終目標，是要汰換南韓F-4和F-5戰機等多數老舊戰機，並多生產以供出口。

而出席當天儀式的，除了南韓總統總統文在寅外，還有包括印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在內的印方代表。

南韓第一架KF-X自製戰機原型KF-21

KAI打算今年讓名為KF-21的第一架KF-X自製戰機原型展開地面測試，並預計要在2022年首飛。韓聯社強調，雖然印尼參與了部分研發投資，但這款第4.5代戰機從設計到製作，全程都由韓方技術團隊主導。而配備的「主動電子掃瞄陣列雷達」（AESA）雷達、紅外探索與追蹤（IRST）、電子光學追蹤（EO TGP）、電子戰裝備（EW Suite）等，都成功實現了自製化。

名為KF-21的南韓第一架KF-X自製戰機原型4月9日在航太工業大城泗川正式亮相。（路透）

南韓防衛廳說，原型機下線意味原本在藍圖上的戰機化為實體，進入性能評估階段，是整個研發過程中具有重要意義的成果。

此外，防衛廳計畫讓KF-X戰機2022年7月首飛，2026年完成全部研發，屆時南韓將成為全球第13個成功研發自製戰機的國家。接著他們將按照計畫，量產KF-X，並從2032年起陸續裝備部隊。

文在寅說，在2028年前，南韓至少會有40架新戰機能備戰，到2032年時，則將有140架。他強調，「獨立防禦的新時代已展開」。

當南韓軍方部署這款戰機時，它將以KF-21「蒼鷹」（Boramae）為名。

(中時新聞網)