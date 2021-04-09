伴隨石化價量強勢飆漲，台塑四寶第一季合計營收3647.67億元，季增17.4％，年增17.8％；單季本業合計獲利629.75億元，季增55％，合計稅後盈餘633.89億元，季增47.8％，比去年同期倍增翻轉，一掃虧損陰霾。

其中，台塑（1301）挾PVC、EVA、AN、MMA報價衝高助力，單季本業創新高，以EPS2.35元奪冠。南亞（1303）、台化（1326）各在DOP、電子材料及ABS、PS等活絡收益加持下，EPS2.23元、2.2元，緊追其後；南亞營收、本業齊創單季新高，稅後利益、EPS更創上市來同期新高紀錄。至於台塑化（6505）稅前盈餘成功突破200億元，達223.47億元，季增80％，EPS1.88元。

台塑第1季受惠油價上漲，加上2月中旬美國德州暴風雪，石化產品供不應求，推升市場行情，各產品價格都比去年第4季上漲7~58％，適時遞補產能因歲休趨緩缺口；第1季營收季增10.9％，本業利益128億元，刷新歷史新高，季增45.9％，稅後利益季增39.7％，EPS2.35元。

南亞第1季營收897.1億元、營業利益163.5億元，皆為IFRSs合併財報實施（2013）來單季新高；稅後利益176.5億元、EPS2.23元，創上市來同期新高。

其中，延續5G題材及疫情引發的遠距經濟，加上電動車與車用智能系統的崛起與快速發展，電子材料產品供不應求，營收季增11.4％，占比43.9％最高，利益占比也領先達43.9％。

化工產品因BPA、可塑劑、EG需求旺盛，業績成長26.26％，營收佔比27.1％、收益占比40％，表現居次；聚酯產品業績也成長10.79％。

南亞董事長吳嘉昭表示，第1季營業利益季增54.64％，以台灣貢獻54.8％最多，大陸貢獻33％居次，南電等其他子公司獲利貢獻佔比也有12.2％。美國因德州EG-1工檢，及剛加入營運的新廠EG-2因上游原料供應不足，產量較低，獲利略減少。

台化第1季因逢農曆春節營業天數少，且市況良好、價差改善，營收季增15.7％，稅前利益167.6億元，季增31.5％，稅後利益128.74億元，EPS2.2元，季成長31.7％。

第1季杜拜原油價格季漲15.4美元/桶，台塑化油品售價比上季增加16.7美元/桶，加上烯烴事業產品平均售價808元/噸，比上季增加144元/噸，業績季增22.8％，第1季營收1,302.99億元，季增25.4％，稅前利益223.47億萬元，稅後利益179.01億元，季增80％、75％。

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