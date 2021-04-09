9日韓股疲弱，一反連六日收紅態勢。除美國就業數字不好看，以及新冠疫情不退的利空消息外，韓國國民年金獨立法人機構(NPS)也將調整自己持股比重。不過，市場未視為利多，最後KOSPI指數收3,131.88點，下跌11.38點，跌幅0.36%。同時，韓元走貶，韓公債殖利率則上升。

韓國NPS是幫兩千多萬韓國民眾，先行代管自己退休金的一個操盤單位，且涉獵國際金融市場。資產規模一度約4300億美元，擁有韓國最大，全世界第三大退休基金。

韓國政府9日表示，NPS將調整韓國國內金融資產持有比例。策略性資產分布最高限制，將由現行2%調升至3%。若細分來看，韓國國內股市持有比例，也是由現在的14.8%至18.8%，放寬為13.8%到19.8%。

三星電子與SK海力士分別下跌1.3％與2.78％，電池製造商LG化學則漲0.25％。至於現代汽車，在傳出擴大停產後，股價收跌1.3％。

美國最新初次申請失業補助人數，已連兩星期增加，與薪資以及職缺方面屢傳的好消息，兩者反差頗大。

同時，韓國最新每日確診人數為671位，雖較8日打破近月來的紀錄要稍微低些，但疫情狀況還是蠻嚴峻的。

外資賣超3249億韓元，約2.9億美元。南韓外資在三月份股市已連賣四個月，金額為25.8億美元。同時，是繼二月賣超28.6億美元後，創單月第二高賣超金額。

最新匯價，目前1美元可兌換1,121.2韓元，韓元貶值0.36％。不過，韓元匯率周線漲0.56%，為八周內漲幅最大的一周。

韓國10年期公債殖利率上升1.8個基點至2.03％。

(時報資訊)