【LIVE直播】大甲鎮瀾宮媽祖繞境 上轎儀式現場直擊｜2020.04.09

蔡英文總統在2層樓高的媽祖天燈簽名，祈願「天降甘霖、風調雨順、國泰民安。」（王文吉攝）

2021大甲媽祖遶境活動9日展開，蔡英文總統出席祈安典禮時表示，希望今年也能像去年一樣，作好防疫，讓遶境活動平安順利。（黃國峰攝）

2021大甲媽祖遶境活動9日展開，蔡英文總統出席祈安典禮時，恭迎媽祖神像出神龕。（台中市攝影記者聯誼會提供／黃國峰台中傳真）

蔡英文總統在2層樓高的媽祖天燈簽名，祈願「天降甘霖、風調雨順、國泰民安。」（王文吉攝）

大甲媽鑾轎預定今晚11時起駕，展開9天8夜繞境進香活動，蔡英文總統下午在內政部長徐國勇、立法院副院長蔡其昌陪同下，參加祈安典禮，祈求媽祖庇佑繞境進香平安順利，並在2層樓高的媽祖天燈簽名，祈願「天降甘霖、風調雨順、國泰民安。」

蔡英文逐一從神龕中恭請正爐媽、湄洲媽、副爐媽、千里眼、順風耳等，完成祈安典禮後，步行到廟前廣場致詞。蔡英文表示，去年受到疫情影響，大甲媽起駕延期，因為防疫有成，圓滿完成遶境盛事，希望今年也能像去年一樣，作好防疫，讓遶境活動平安順利。

蔡英文說，大甲媽繞境進香是國家重要民俗，也是世界知名宗教活動，在9天8夜行程當中，我們可以看到臺灣的團結，以及互相幫忙的熱情，這樣團結的精神可以克服疫情，讓經濟成長，「無論遇到甚麼困難，臺灣人只要團結我們一定就能過關」。

蔡英文也憂心臺灣遇到嚴重乾旱，她提到，臺中實施「供5停2」分區限水，造成大家不便，她承諾政府會全力調度，讓生活不受太大影響，「大家也都知道大甲媽是雨水媽，祈求媽祖庇佑讓臺灣風調雨順，解決缺水問題」。

蔡英文離去前，走到廣場2層樓高的媽祖天燈簽名，祈願「天降甘霖、風調雨順、國泰民安。」

(中時 )