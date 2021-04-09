連鎖餐飲集團豆府（2752）公布3月營收1.61億元，年增56.36%、累計第一季營收5.11億元，年增34.03%，單月與第一季累計營收雙創同期新高。

三月是餐飲業傳統淡季，去年3月更因國內疫情逐漸升溫，營收受到影響，而今年因國內疫情控制良好，提高了消費者外出用餐聚會的頻率，而豆府也推出「銅盤」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」等三個品牌新菜單，除了優化既有料理，更新增了多道全新料理，積極延續消費熱潮。此外，豆府今年三月新增「飛機河粉」及「北村豆腐家」各一間門市，為營收帶來成長動能，讓3月份及第一季營收均創同期新高。

四月份逢清明、兒童節連續假期，看準消費者外出用餐潮，豆府趁勢推出旗下六大品牌「炸雞買一送一」活動來刺激消費，同時將於本月推動「銅盤」品牌新型態用餐模式，相信在活動及新形態強力助攻下，業績必能持續暢旺。

四月是豆府公益月份，4月19日將由董事長召集所有幹部進行長達四天的「涓出鐵馬情」公益路騎活動，用汗水揮灑熱血，此項公益路騎活動已邁入第九年，本次第九屆「涓出鐵馬情」公益贊助對象為「屏東縣車城國小女籃隊」，該校女籃球隊甫於2月獲得屏東縣教育盃籃球錦標賽冠軍，預計5月代表屏東縣北上參加全國比賽，然經費不足恐無法北上圓夢，豆府將藉此行贊助其費用，協助他們實現全國賽上球場奔馳夢想。

豆府董事長分享，這趟公益路騎有兩個特別的意義，第一是店內夥伴們均能藉由運動紓解工作壓力，增進團隊向心、亦能更有熱忱提升服務品質、共創榮譽，第二是所有夥伴近身關懷偏鄉與共同參與公益，為社會盡棉薄之力。

(工商 )