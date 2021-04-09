桃園市長鄭文燦今天和日本友好城市香川縣知事濱田惠造線上對談。（桃園市祕書處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市長鄭文燦今天和日本友好城市香川縣知事濱田惠造線上對談。桃園市和香川縣今年是友好締結五周年，因疫情無法出訪，鄭文燦與濱田惠造兩年未見，透過線上對談，雙方期待未來透過網路進行交流活動。

鄭文燦首先感謝濱田惠造在桃醫事件發生時，錄製影片在Facebook為桃園聲援；此次台鐵太魯閣號事件，也給予關切慰問。期待未來以不同樣態交流。此外，台日觀光高峰論壇預計今年底在桃園舉行，若疫情趨緩，歡迎濱田知事率團到訪。

濱田惠造說，雖然去年受疫情影響，人員無法往來，但雙方交流仍未停歇，積極利用網路保持聯繫，疫情變化、遭逢災害時，雙方即透過社群媒體表達關心、聲援之意；去年10月底進行桃園線上旅遊，邀請香川縣學童遊覽桃園觀光景點。感謝桃園去年在香川縣疫情嚴峻時，捐贈酒精乾洗手、防疫物資予香川縣民使用，可謂患難見真情。

濱田惠造說，桃園市政府秘書處發行的《桃園散策》，完整介紹了桃園歷史、旅遊資訊。現在線上旅行盛行，鄭文燦和濱田惠造皆期待能在網路上進行雙邊城市導覽。

桃園市府祕書處長顏子傑說，桃園市與香川縣在2016年7月18日締結「桃園市與香川縣交流協定」，今年即將迎接五周年。雙邊在文化、藝術、觀光、教育、體育等多元領域進行交流，期盼未來桃園、香川疫情期間持續推動交流，也期待疫後見面交流。

(中時 )