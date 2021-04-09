消防特考班黃姓學員搭乘台鐵太魯閣號罹難，消防署追贈一線三星官職。（消防訓練中心提供／廖志晃南投傳真）

消防特考班黃姓學員，放假返鄉搭乘台鐵408次太魯閣號列車，因出軌意外事故不幸身亡；消防署長陳文龍特別指派消防訓練中心主任李永福及隊職幹部，9日前往靈前祭拜，追贈一線三星官職、頒贈結業證書與消防榮譽獎章。

消防署得知太魯閣號列車發生意外後，第一時間清查消防訓練中心休假學員，從社交網路得知黃員的車票照片，可能搭乘太魯閣號列車後，隨即與家屬保持聯繫並持續追蹤，最後在4月3日晚間零時，經檢察官相驗確認黃員已不幸罹難。

消防特考班隊長郭芳銘隨即率3名幹部，於4月3日前往花蓮慰問家屬，代表部長、署長致送慰問金10萬元，並給予家屬後續全力協助，依相關規定爭取從優撫卹。

黃員出身消防家庭，他的爸爸擔任義消30幾年，爺爺也是義消，叔叔是台北市警消退休；消防署為完成黃員終身以消防為志業的心願，及表彰他熱愛消防工作的敬意，因此，由消防訓練中心主任李永福，率科長翁世洋、隊長郭芳銘等5人，前往花蓮市立殯儀館祭拜，並代表 署長追贈一線三星官職、頒發結業證書，讓黃員的心願圓滿。

消防署表示，4月5日晚上收假時，消防訓練中心已辦理心理輔導諮商，避免同學產生創傷後壓力症候群，相信黃員在訓期間熱心助人，並以消防工作為志業的精神，將長存於消防大家庭與學員心中，救災護民是消防人員的職志，政府一定會做消防弟兄的最佳後盾，祈願黃員在天安息，保佑家人平安，消防工作永續傳承，守護國人安全。

(中時 )