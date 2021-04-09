新竹高商女籃隊近日在HBL全國高中乙級籃球聯賽女子組賽事中拿下2連霸，也是跨季24勝，新竹高商去年首次代表新竹市就摘冠，今年更以無敗戰績一路挺進奪下冠軍，足見新竹市基層籃球實力深厚，市長林智堅表示，連兩年奪冠實屬不易，肯定竹商女籃隊的堅強實力。

新竹高商指出，該校女籃在108學年度成為HBL全國高中乙級籃球聯賽女子組史上，第6支首晉8強就封后的球隊，今年打破紀錄，也再創校史紀錄完成2連霸，除此之外也囊括最佳教練陳姿汶、最佳助攻后鄭芯昀、最佳抄截后鄭芯昀、最佳阻攻后蔣宛儒的個人獎項，堪稱是本季最大贏家。

陳姿汶表示，去年賽事的主力皆已畢業，今年高三主將們蔣宛儒、張子萱、姜怡均接下學姐的重責大任帶領高一、高二學妹，傳承新商女籃「拚」的精神，全心投入比賽並堅持到最後一刻，同時也鼓勵她們，千萬不要因一度落後而放棄，也不因領先就先放鬆，要認真處理每個球，拚戰到最後一刻。

畢業的宋梓琳、趙仕安、莊佳芸、高瑋均等人，則全數歸隊擔任助教，在場下經驗傳承，指導學妹。賽前預估最強的對手是上屆亞軍能仁家商，她們主力幾乎都還在，所以今年要奪冠的難度很高，要靠團隊同心協力，才有機會。

對這次競賽的表現，陳姿汶認為，人人都是MVP，身高176公分的中鋒，高三球員蔣宛儒在各場比賽中，不管是籃板或禁區投籃皆表現突出，深獲球評稱讚。

陳姿汶說，隊中擔任射手角色的張子萱，3分球神準，招牌的「騎馬射箭」也讓球評大讚其籃球技巧。身高159公分的姜怡均跳躍能力極佳，搶下的籃板還多於中鋒，增加了進攻得分的機會。

校長劉曉雯表示，新竹高商女籃再次摘下109學年度HBL高中乙級籃球聯賽后座，實屬不易。特別要感謝市府持續耕耘基層運動，給予經費的挹注，教練陳姿汶犧牲假日的指導、球員的努力、畢業學姊的傳承及隨隊防護員的照顧，靠著絕佳的團隊默契及扎實的訓練才能有此成果，籃球隊在全校集會時上台獻獎，更引起歡聲雷動的掌聲，全校師生同感榮耀。

(中時 )