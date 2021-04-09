連鎖餐飲集團王品(2727)受惠體質效益顯現、餐飲消費熱度續強，2021年3月自結合併營收以14.74億元續創同期新高。在春節旺季加持帶動下，首季合併營收「雙升」達47.08億元，一舉突破2014年第三季紀錄、改寫歷史新高。

王品公布3月自結合併營收14.74億元，雖月減13.59％、但年增達93.23％，改寫同期新高。其中，台灣事業群9.6億元，雖月減13.25％、但年增達56.28％，改寫同期新高。中國大陸事業群5.13億元，雖月減14.23％、但年增近2.47倍。

累計王品首季自結合併營收47.08億元，季增8.99％、年增達59.1％，改寫歷史新高。其中，台灣事業群30.96億元，季增達10.71％、年增達29.76％。中國大陸事業群16.11億元，季增5.83％、年增達1.81倍。

王品3月營運淡季不淡，帶動首季旺季一舉改寫新高。集團分析，受惠疫情穩定，內需市場熱絡挹注餐飲消費力道，使台灣營收連11月改寫同期新高。中國大陸亦受惠疫情趨緩、消費觸底反彈，帶旺餐飲需求，配合品牌轉型漸展成效，使營收表現穩步回升。

看準兩岸內需市場同步爆發，王品今年預計於兩岸推出5個新品牌。其中，台灣瞄準逾90億元的燒肉市場商機，3月初於西門町開出鎖定年輕族群的燒肉吃到飽品牌「肉次方」，首店試營運期間即引發高度討論，訂位已滿至1個月後。

同時，王品在台灣加快其他地區展店腳步，看好台中捷運通車商機，去年12月起積極布局、一舉新展5家店，其中4家位於捷運站旁，合計台中捷運綠線18站中，當中6站已有集團15家店，其中文心崇德商圈便有5家店，形成「王品一條街」的特殊勝景。

此外，自去年疫情爆發以來，王品子公司萬鮮看準宅經濟商機，跨足冷凍及常溫食品市場。隨著天候轉熱，3月將「石二鍋」最熱門的「檸檬冬瓜冰沙」商品化，首波上架全聯千家門店，業績亦開出紅盤、平均日銷破1600杯，帶動集團穩定發展第二條成長曲線。

展望今年，王品集團定調「超越顛峰、重返榮耀」目標，規畫在台新展40家店、將總店數推升至330家，並將重新「西堤」及「夏慕尼」市場定位及商模，力拚透過既有品牌展店優化、推出新品牌雙引擎，達成營收成長15％、淨利率達10％目標。

(時報資訊)