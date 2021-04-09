台72線西向汶水段 4／13封閉路面施工 17:312021/04/09 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台72線西向封閉施工改道路線圖。（苗栗工務段提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段，辦理台72線西向路面改善工程，將於4月13日上午9時起至下午17時止，封閉台72線30K＋800(汶水)至28K＋400(出磺坑)西向車道，車輛請改道由台6線行駛。 苗栗工務段指出，改道期間欲進入台72線西向行駛之車輛，改由台3線126K處轉入台6線聯絡道接台6線31K＋500處右轉沿台6線往西行駛至27K＋200(出礦坑)左轉接台72線出磺坑匝道往西行駛。 苗栗工務段表示，屆時請用路人、車遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。 (中時 ) #台72線 #行駛 #台6線 #苗栗工務段 #西向 也許您會感興趣 其他人正在看 寶島熱門新聞 大甲媽、白沙屯媽接力抵雲林 香客自備餐具送限量小禮 - 寶島 義民廟董事會抗議 董事長潘鵬仁霸占義民中學 - 新竹縣 金門縣總預算戰火 跨海延燒台灣本島 - 寶島 台中市農會檜木舊倉庫 華麗轉身工業風咖啡館10日開幕 - 寶島 大甲媽遶境 彰警投入3000警力嚴陣以待 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。