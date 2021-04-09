交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段，辦理台72線西向路面改善工程，將於4月13日上午9時起至下午17時止，封閉台72線30K＋800(汶水)至28K＋400(出磺坑)西向車道，車輛請改道由台6線行駛。

苗栗工務段指出，改道期間欲進入台72線西向行駛之車輛，改由台3線126K處轉入台6線聯絡道接台6線31K＋500處右轉沿台6線往西行駛至27K＋200(出礦坑)左轉接台72線出磺坑匝道往西行駛。

苗栗工務段表示，屆時請用路人、車遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。

(中時 )