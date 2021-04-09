許多人在談戀愛時，會隱藏本性，刻意展現出溫柔的那一面，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3星座女生，越是對她們溫柔，就越不能征服她們，她們更加喜歡強勢的另一半，一般人很難駕馭。

處女座：

處女座的人邏輯清晰、條理分明，不是不會吵架，而是不給對方開口吵架的機會，多數人都認為處女座的人喜歡溫柔的另一半，但其實她們內心缺乏安全感，她們需要的是能帶給自己更多全面性思考的對象，並且給予她足夠的安心感，彼此一起成長，成為更優秀的人。

巨蟹座：

巨蟹座的人性格溫柔，不少人為了討她們歡心，會更加溫柔的對待巨蟹座，但其實她們需要的是一個能夠幫忙出謀劃策的人，因此自信陽光的對象，更容易吸引到巨蟹座的目光。

天秤座：

天秤座的人個性溫和，面對異性也十分溫柔，但是如果追求者只是一昧的溫柔對待她們，只會讓天秤座的人在他人身上看見另一個自己，而這不是天秤座想要的，她們渴求的是能真正征服自己的人，因此強勢的對象反而較為適合。

(中時新聞網)