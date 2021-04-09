2020年新冠肺炎疫情突然來襲，打得美容保養業者一個個叫苦連天，業績也受到嚴重的影響。2021年疫情漸緩，消費者信心回籠，各家業者首季都繳出漂亮的成績單，佐登-KY(4190)年增34%、麗豐-KY(4137)年增69%、羅麗芬-KY(6666)年增61％、達爾膚(6523)年增29.5%、軒郁(6703)年增23.98%。第2季隨著新冠疫苗問世預期疫情將更緩和，加上上母親節的大檔期各家業者卯足全勁推出新品或新服務搶攻市場，法人樂觀看待各家的成績單。

佐登-KY3月自結合併營收為2.79億，創今年新高峰，年增65%；首季營收為7.29億，年成長34%。佐登預期在生活美容與醫學美容共享會員經濟及術前術後保養品熱銷、成立美妝事業聯盟K-Team攜手爭取國際訂單、新品牌龍血系列代言人胡宇威密集曝光帶動零售保養品熱銷，展望集團營收審慎樂觀。

羅麗芬-KY3月營收9,109萬元，年成長73％；首季營收1.81億元，年增61％。羅麗芬指出，3月26~28日舉行的2021年第一次招商大會，吸引逾1,000家門店業主與會，參會人數超過1,200人，各品牌加盟店主簽單熱絡，簽單金額繳出亮麗成績。在招商大會簽單貢獻，以及各品牌營銷方案的推動下，預期第二季成長幅度將更為明顯。

軒郁3月營收1億2956萬元，年成長52.47%，首季營收3億1866萬元，較去年同期增加23.98%，展望第二季，配合母親節購物大檔期，及618電商年中慶，旗下美妝與保健品牌陸續推出年度重點新品搭配全新代言人，預計將雙雙帶動一波新業績成長動能。

達爾膚3月營收6,701萬元，年減15.7%，首季營收為23,756萬元，較去年同期增加29.5%，公司表示，將強化專業醫美品牌形象，並持續推出新產品以帶動品牌聲量及銷售業績。

麗豐-KY3月合併營收為新台幣4.16億元，年增41％，首季合併營收為新台幣11.08億元、年增69％。

(時報資訊)