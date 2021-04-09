連鎖醫材通路杏一(4175)下午舉行法說會，總經理蔡德忠強調，杏一這幾年對於社區門市的經營越來越有信心，已找到第二條成長曲線，現在新展社區型門市約8~10個月即可達損益兩平。

副總經理魏子文表示，在研究全球連鎖藥局市場後，杏一看到台灣連鎖藥局的機會，於今年啟動類加盟策略，擬定5年100億，10年1000家的發展目標。他進一步解釋，所謂類加盟指的是在不影響原藥局經營前提下，杏一將提供完善的輔導與輔助資源，創造彼此雙贏的結果。

杏一截至目前兩岸共計291間門市及23座商場，今年1~4月共新增10家門市。杏一今年將持續著重社區型門市的深耕，魏子文說，欲串聯既有醫院型門市的優勢，建構杏一全域服務網絡，以滿足顧客各種型態的需求，落實「您家庭的健康管理師」理念。

杏一3月營收為5.26億元，較去年同期成長5.92%；首季營收達14.94億元，較去年同期成長4.06%。杏一表示，3月門市受惠於院內來客數回穩以及新展門市表現亮眼；電商部分，因婦幼照護商品銷量增加，營收年成長51.94%。

杏一表示，新物流倉的建置等重大政策都已一一落實，對未來發展也都在掌握中。2020年合併營收達59.27億元，打破歷史紀錄，營收YOY成長11.7%，稅後淨利為1.04億元，每股稅後純益(EPS)3.5元。於3月10日董事會決議發放2.85元股利，發放率81%。

(時報資訊)