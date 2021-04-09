農委會主委陳吉仲9日與日本Farmind株式會社長崛內達生舉行視訊會議，崛內承諾，Farmind株式會社2021年將採購3,000公噸台灣優質鳳梨，以鮮果或截切方式在日本各大通路販售，特別是以8成以上日本消費者所習慣的截切方式進行銷售，

崛內指出，台灣鳳梨在日本市場販售價格雖然是菲律賓的2倍以上，卻仍然深受消費者喜愛，顯見台灣鳳梨擁有非常高的品質。

農委會指出，日本Farmind株式會社經營事業以蔬果為中心，業務包括香蕉催熟、蔬果加工、蔬果與鮮花進出口、蔬果產品相關領域系統開發、配套場域營運及食品售後諮詢等，透過在日本各地設置的14個蔬果加工及物流中心，以涵蓋全日本的完整冷鏈物流體系，將各式各樣農產品配送到便利超商、超市、量販店等通路，是日本非常重要的農產品貿易與流通業者。

農委會指出，陳吉仲與崛內9日的視訊會議，主要是針對如何透過契作外銷維護農民收益、落實藉由冷鏈來確保外銷品質、日本蔬果消費型態與需求，以及東京奧運食材供應等議題廣泛交換意見。

農委會表示，大陸自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入以來，至4月8日台灣鳳梨輸往大陸以外國家數量為6,899公噸，較2020年同期、不含大陸外銷量1,150公噸，增加5,749公噸，成長幅度高達500％；尤其在外銷日本市場方面，數量已達3,825公噸，較2020年同期大幅成長405％，顯示日本消費者對於台灣農產品的高度肯定，以及台日穩固的友好關係。

(工商 )