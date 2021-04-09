台鐵太魯閣號才剛發生工安意外，釀成嚴重的悲劇，台北市議員耿葳日前接獲民眾陳請，位於台北市八德路、新生北路一段的土地施工工程完全沒有安全維護，在吊掛鋼筋水泥正下方，竟有很多民眾經過，可能風一吹就可能釀成悲劇，耿葳痛批，廠商對於幾千塊的裁罰根本不痛不癢，已成慣犯，北市府應正視問題並勒令停工。

耿葳接獲民眾陳請，位在新生北路一段的一項工程，完全沒有安全圍籬，場景怵目驚心，吊車掛勾及物品在半空中搖晃，不僅現場工人就站立於吊掛物底下，人來人往的民眾、娃娃車及騎腳踏車的孩子也不斷在吊掛物品底下穿梭。

耿葳深入調查發現，當天吊掛作業的「景觀公司」，不只違反至少5種法令規範，甚至在2015年還曾遭檢舉高空吊掛作業時員工未戴安全帽，而遭北市勞檢處開罰，如今卻又遭民眾直擊施作吊掛作業罔顧市民性命安全，根本就是違反職安的慣犯。

耿葳還指出，台北市建築工程施工時段辦法規定，吊車裝卸作業不得在例假日上午8點前、中午12點至下午2點或6點之後時段施工，但當天民眾拍到的時間卻是下午1點到2點間，明顯違法。

耿葳要求，北市府應從重開罰，並發文給該土地所有權人國產署，盼中央對自己土地上的工程要嚴加監督，唯有中央與地方合作把關，才能真正捍衛勞工職安及市民安全；台北市長柯文哲則承諾，將嚴格監督、從嚴處罰。

(中時 )