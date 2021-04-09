嘉義市政府首次辦理「社會創新及社會企業創業競賽」，徵選計畫提案，入選的10個優秀團隊將可獲得各10萬元圓夢獎金，市長黃敏惠9日啟動此競賽，鼓勵想用創意創業及創辦社會企業的人來參加。

黃敏惠表示，市府要扮演好「引水人」的角色，帶領城市的發展，社會企業是時代的趨勢，市府持續關注嘉義市婦女的經濟力與就業的面向，去年舉辦一系列講座與工作坊課程，今年推出總獎金100萬元的競賽，鼓勵嘉義市民來參與，發揮自己無窮創意與創新的力量。

市府社會處長林家緯說，此次競賽的提案是希望能為促進女性經濟力，或為弱勢族群解決社會問題，也就是服務的對象以女性、弱勢族群為優先，同時能連結在地產業，參賽團隊要能彰顯社會企業的精神，即如何解決貧窮、弱勢、身障、環境等各種社會問題。

市府社會處表示，此次競賽預計評選出10個團隊，給予每團隊10萬元的創業圓夢金，同時導入業師輔導制度，每個團隊有專業的顧問輔導至少4個月，市府將從培力、補助、創業、陪伴、輔導等各方面協助。

市府社會處表示，競賽自4月12日至5月31日報名，相關訊息可上官網查詢，4月17日上午10時在嘉義市婦女福利服務中心有1場說明會，歡迎有意參賽的團隊、公司行號或非營利組織預約報名，來參加說明會。

(中時 )