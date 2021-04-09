61歲黃姓保全員，日前到銀行要匯款30萬元至海外，行員關懷提問發現可能是詐騙集團伎倆，立刻通知警方到場協助，員警耐心向黃男解說假交友的詐騙手法，黃男才驚覺遇到桃色陷阱。

松山分局東社派出所員警林哲宇、周俊谷趕到銀行後，擔任夜班保全的黃男向員警表示，他半年前在臉書認識一名美籍女子，後來兩人相談甚歡，他雖然不曾見過對方，卻仍陷入情網，以為可以展開一段跨國戀情。

日前美籍女子向黃男表示，因為在國外有1000萬元的貸款，所以想先跟黃男借30萬元周轉金，並要他匯款至指定銀行帳戶。黃男不疑有他，遂至銀行辦理匯款手續。

2員一聽就知是假交友詐騙老哏，經查看黃男手機內的對話紀錄，確認是詐騙無誤，於是一面安撫黃男，一面告知他假交友詐騙手法及相關案例，黃男才驚覺是場騙局，立即停止匯款手續，對行員及員警的積極協助，保住他30萬元積蓄感激不已。

(中時 )