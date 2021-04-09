高人氣女立委緊急住院，仍心心念念不忘選區鄉親，國民黨金門立委陳玉珍今天PO出2張住院病床照片，其中一張是雙手扎滿針的照片，一張是吊點滴的畫面。陳透露自己可能是因為長期的不間斷工作，疲勞的積累，加上壓力太大導致腸胃劇痛和不停的腹瀉，前幾天緊急住院，想到金門鄉親霧季時的返鄕疏運計劃，她心中非常的無奈。陳玉珍說，因住院至少一週的禁食禁水，有很多選民服務暫時不能自己跑，她希望大家體諒。

陳玉珍9日在臉書PO文表示，本來不想叨擾大家，想說靜靜休養就好，但是看到手機Line𥚃頭很多陳情訊息，又有許多單位及個人要約拜訪，想說還是讓大家知道一下，因為醫師說要住院十天，這中間有太多行程沒辦法去，太多會沒辦法開，也沒辦法向這麼多人一一解釋，只好公告周知。

國民黨女立委陳玉珍(見圖)緊急住院，9日PO雙手扎滿針照片。(圖/本報資料照)

陳玉珍透露，今天已經是住院第三天了，相信下週末可以順利出院。應該是壓力太大造成身體不適，遠因應該是長期的不間斷工作，疲勞的積累，短期應該是前幾天飛機場的關場，滿滿大廳的人潮，心𥚃一直想著要讓鄕親順利返鄉...結果啓動B計劃，調來了高速的雲豹輪，拉了七台遊覽車下布袋港去搭船，沒想到有四部車因會太晚抵達，只好再把鄕親載回台中港等待當晚12點的船。

陳玉珍接著說，這中間不停和各個單位聯繫，無奈航港局就是不答應雲豹輪晚一點開，理由當然是非常冠冕堂皇的航行安全問題，但是，在和航港局溝通的那期間，幾十通的未接來電，的確造成玉珍心裡很大的壓力那麼多鄕親就是必須在台中港多等7個小時，再多坐5 個小時的船...玉珍心中非常的無奈也很不願意，卻又無能為力去改變航港局副局長的想法⋯⋯，當天下午，就開始覺得不舒服，不停的腹瀉了。

後來的太魯閣事件，想到偏遠地區的民眾返鄉是如此的辛苦，心中就更氣憤難當了。10天後回來，一定要把各個單位再找來好好的再集思廣益一下霧季時的返鄕疏運計劃，如果澎湖比較沒有霧季干擾，是否藉道飛澎湖再轉高速輪到金門，還有高速輪夜航的改善方案...

最後，陳玉珍坦言，在這之前，請大家容許她先喘口氣，「雙手手臂扎滿了針，至少一週的禁食禁水，夜半腹痛的醒來，我想我的身體真的是在跟我抗議了」。若期間民眾有陳情需求，她提供附上辦公室主任電話，陳情案件，請電：02-23586098 董主任。

(中時新聞網)