因小失大！本國籍張姓女子9日從桃園機場入境時，因未申報攜帶的大量精品，不但遭海關沒入，損失更上看新台幣350多萬元。

關務署台北關表示，張女9日搭乘國泰航空班機從香港抵台，在入境領取行李後，隨即從免申報櫃台離開，不過由於張女推著4個行李箱過於顯目，海關人員立即將她攔下，開箱查驗後，竟發現裡面夾藏愛馬仕皮包、皮夾、衣物、圍巾、零錢包及香奈兒皮包等精品共26件。

由於張女所攜帶的精品明顯超過自用數量，及每人免稅額度，海關人員依《海關緝私條例》，將未申報的精品全數沒入，但是依規定每人有新台幣2萬元的免稅額度，所以讓張女挑了1個皮夾帶走。

張女供稱，自己久居海外難得回台，此行受友人之託從國外代購精品，不過因為不熟悉台灣相關法令，所以入境時沒有申報，面對高價精品遭到沒入的命運，張女只有無奈地大呼倒楣。

據了解，由於新冠肺炎疫情肆虐全球，導致歐美時尚精品產量驟減，各國紛紛面臨斷貨的窘境，其中以愛馬仕及香奈兒更加搶手，熟悉行情的人士指出，這批遭沒入的精品市價超過新台幣350萬元，損失相當慘重。

台北關呼籲，依據《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》第11條規定，旅客入境時每人可攜帶總值在完稅價格台幣2萬元以下物品，超過者應於入境時主動向海關申報，一旦遭海關人員查獲未依規定申報，將依《海關緝私條例》全數沒入，或是依照完稅價格補稅後買回，旅客切勿以身試法，以免因小失大。

(中時 )