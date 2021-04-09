台鐵408次太魯閣號2日於清水隧道北口出軌，釀成50死慘劇，事發至今花蓮地檢署動員大批檢察官，指揮警調全力追凶，其中花蓮地檢署檢察長俞秀端親臨現場指揮調度人力，付出有目共睹。據了解，俞秀端是最年輕的檢察長，這幾日挺著腳傷，貼了藥布還是不眠不休坐鎮現場，媒體問及，俞秀端卻謙虛回應，「我想我個人不足掛齒，因為這是我的責任。」

太魯閣號出軌，原因初步指向義祥工業社之工程車滾落邊坡，在第一時間俞秀端即前往現場搜證，並於現場向媒體說明案情，細細觀察俞秀端在事發前幾日的樣貌，第一日她身穿黃色POLO衫妝髮整齊，徹夜留守在現場蒐證；第二日，花蓮地院裁定李義祥以50萬元交保，俞秀端火速提出抗告，揪住李義祥。

事發後第三天，罹難者的身分幾乎快比對完成，俞秀端在事故現場受訪時，黑眼圈明顯加深，頭髮相較於第一日較為凌亂，走路更開始一跛一跛；第四日時，俞秀端的右腳已腫起，但她貼布一貼，仍舊義不容辭到了現場，持續工作追凶，神情更加憔悴。

4月5日俞秀端接受媒體受訪時，坦言已經有同事因連日的高強度工作在現場昏倒，並謙遜地說，「我想我個人不足掛齒，因為這是我的責任，把這件事情釐清，還給這些死者與傷者一個公道。」

花蓮地檢署檢察長俞秀端向媒體說明案情。（張立勳攝）

據了解，俞秀端為現任花蓮地檢署檢察長，曾獲十大傑出青年，為新北市雙溪人；作家須文蔚也在臉書上娓娓道來俞秀端的人生故事，俞的父親為一名礦工，自幼家中經濟狀況不佳，俞秀端靠著勤奮向學，最終考上北一女補校，並通過各項考試，成為一名傑出的司法官。

須文蔚更以「焦炭能融黑金－霹靂女檢座俞秀端」形容這名傑出的女檢察長，不少網友在留言區大力肯定俞秀端的付出，直說，「很勵志的故事」、「令人動容」。

不僅如此，法務部長蔡清祥7日大力讚賞俞秀端，肯定她身先士卒，站在第一線馬不停蹄地指揮第一線辦案，也深獲行政院長蘇貞昌肯定，直說俞秀端就是檢察長的最好典範，親自帶領辦案團隊，解決社會的問題。

(中時新聞網)