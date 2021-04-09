新店警分局隨即調閱監視器追查，何男上月30日凌晨獨自開車至新北市新店區寶高路120巷口下車後，隨即有一群人包圍過來。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

21歲何姓男子上月底凌晨上傳道歉影片至臉書，家屬發現後著急報案，新北市新店警分局追查發現，竟是何嫌與汪姓等6名友人飲酒間玩的「真心話大冒險」遊戲，但由於家屬已完成報案程序，警訊後仍依妨害自由罪嫌將6名友人函送地檢署偵辦。

據悉，何男上月30日凌晨4時許上傳一段道歉影片至臉書，上傳後不久即被家屬發現，家屬擔心何男被擄遭控制行動，連忙撥打110報案。

新店警分局隨即調閱監視器追查，何男上月30日凌晨獨自開車至新北市新店區寶高路120巷口下車後，隨即有一群人包圍過來，何男被帶上其他汽車後，一群人分乘多輛汽車離開。

警方持續調閱監視器追查行經，但何男卻於當天中午12時許自行返家，他向家屬表示，因與朋友至三重區友人住處飲酒，為朋友間的惡作劇，絕無遭擄、妨害自由等情事，且身體也未受傷。

由於警方已受理報案，仍約談汪男等6名友人到案說明，他們供稱，約何男到指定地點見面後，一群人假裝包圍他，是將他帶至三重友人家喝酒，至於拍攝道歉影片，則是飲酒過間玩「真心話大冒險」遊戲，何男輸了所以要拍影片上傳，單純就是好玩。

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(中時 )