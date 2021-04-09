蘇一峰表示，20年前一款肺癌標靶藥在歐洲被認為沒有用，但一到亞洲，卻出奇有效。(翻攝臉書)

牛津AZ疫苗已在台開打三周，不過卻傳出歐洲民眾施打後出現血栓副作用，許多國家紛紛停打；我國日前也出現首例施打疫苗後出現瘀斑案例，又再讓民眾再次產生疑慮。然而胸腔重症醫師蘇一峰舉20年前一款肺癌標靶藥物為例，當時在歐洲被認為沒有用，但一到亞洲，卻出奇有效，表示「說不定歷史會重演！」

中央流行疫情指揮中心日前表示，一位20多歲男子在接種AZ疫苗5天後，身體出現瘀斑急診送醫，為國內首例。不過發言人莊人祥指出，經過醫師檢查後，發現男子血中的凝血指標都屬正常，已排除是血栓。

針對歐洲藥品管理局（EMA)日前宣布，將血栓定位為AZ疫苗極罕見的副作用，造成許多人不敢打。蘇一峰醫師在臉書上分享一個案例，20年前AZ公司推出肺癌標靶藥物艾瑞沙（IRESSA），在歐美剛上市時一度被認為是最沒用的藥物，在亞洲人身上卻出現奇效，不但公司大賺，更開啟往後20年的大標靶時代。蘇一峰表示，「AZ要對亞洲國家好一點，用力把疫苗賣給亞洲，說不定歷史會重演！」

不過蘇一峰也提醒民眾，由於疫苗引發血小板低下血栓的機制是誘發血小板凝結，若施打完疫苗的第4-20天，出現血小板減低、嚴重頭胸腹痛的症狀就要小心。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎則表示，AZ疫苗雖然一開始有血栓報告，包含肺部血管栓塞，但大部分都發生在下肢，與疫苗沒有關聯性。就如同歐盟所說，這是罕見的不良反應，預防新冠肺炎的利益還是遠大於不良反應，呼籲民眾繼續接種。

首例！年輕男子打AZ後肢體出現瘀斑 通報嚴重不良事件

(中時新聞網)