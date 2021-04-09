台鐵太魯閣號408車次，本月2日發生重大死傷事故，列車司機員袁淳修不幸罹難，袁淳修直到最後一刻，仍拚命拉住手煞車，行為令所有人動容，袁淳修生前指導師傅鍾名鴻，也搭上台鐵專車，在桃園站新富站送學生最後一程。

曾經指導袁淳修11個月的鍾名鴻，對袁淳修有深刻印象，除了是自己唯一的徒弟外，意外發生前幾天，才與袁淳修見過面。鍾名鴻透露他相當盡責且認認真，一定會將學習過程記錄下來，很快就可以進入狀況，指導結束後，袁淳修會自己找資料、加上師傅講過的內容，不斷複習，連後來的審查也是一次就過關，是非常優秀的司機員。

鍾名鴻不捨表示，今年還收到袁淳修送的一盒人參，當時傳訊息告知師傅，他則回覆「我賺的錢比你多，留著孝敬媽媽啦」，不過袁淳修仍堅持要將人參送給師傅，讓鍾名鴻感到相當溫暖。

台鐵送司機員袁淳修最後一程，開行專車送他回家，途中多停靠多桃園站，讓鍾名鴻上車，不捨喊話「淳修，一路好走，你的任務完成了」，其他人也紛紛向袁淳修喊著「淳修，指導師傅來看你了，希望你能祝福台鐵行車平安，你也要放下，一路順走」，師徒情誼送袁淳修最後一程。

司機員袁淳修回家了！同仁列隊送別悲喊「一路好走」 列車停靠樹林站象徵下班、任務完成

(中時新聞網)