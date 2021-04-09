台灣機械工業公會2020年接受工業局委託，推動TPS(精實管理)，計有模具大廠鉅祥等23家機械業導入TPS且深化企業數位轉型，9日舉行成果發表會。身兼機械公會副理事長的百塑董事長胡永進致詞表示，TPS成為「機械業再次偉大」最大助力。

機械公會名譽理事長柯拔希接掌理事長期間，喊出將台灣打造為智慧製造王國，機械公會去年也受工具機委託而成為機械業導入TPS的推動平台，並獲精機中心協助，9日在模具大廠鉅祥舉行TPS成果發表會，並安排工業局長呂正華等人實地參觀鉅祥機械部、沖壓部、車載事業部及成型部，進行意見交流，希望藉此共創台灣機械產業黃金十年。

柯拔希剛卸任而未出席，新任理事長魏燦文有事也未出席，胡永進以機械公會副理事長身分代表致詞表示，感謝工業局長呂正華大力支持，讓TPS能夠真正落實，並擴散到產業界，同時對現場TPS專家、老師及企業，致上最高謝意與敬意，大家共同參與及努力，讓TPS成為「機械業再次偉大」的最大助力。

呂正華指出，機械公會長期推動TPS不遺餘力，國內業者也向經濟部表達TPS的重要性。工業局委由機械公會擔任推動平台，努力達成23家廠商實施生產線精實管理，也帶動國內資深專家及學校老師，重新投入產業，再次輔導產業來傳承精實管理的寶貴經驗。

呂正華表示，機械業前陣子受美中貿易戰及疫情影響，大家比較辛苦，政府除紓困，也提出振興經濟措施，協助大家共度難關，現在業者訂單已好轉，雖然還有缺貨櫃及缺水等問題，政府積極協助大家處理這些問題，期待大家一起努力，持續來提升自己的能力，把產品品質做得更好，訂單滿滿。

機械公會表示，鉅祥受傳統批量生產模式的影響，造成大量的在製品與冗長的生產前置時間，耗費大量的人力與製造成本。2018年鉅祥公司高層支持、鼓勵並親自參與下，導入TPS，以「強化製程鏈結能力」、「強化換模能力」及「店面管理與可視化排程」三階段逐步推動，實現整體製造流程優化並可視串聯了各製程中的物流與資訊流，減少降低半成品庫存64％、縮短前置時間30％、換模時間也縮減36％。

(工商 )