挺政府、挺旅遊、挺外交、挺航空！國內知名的「百夫長CENTURION」旅行箱集團力挺台灣與帛琉之間的旅遊泡泡團，日前率領高階主管參加帛琉旅遊首發團。惟眼看次發團、三發團收客成績不理想，甚至部分旅行社關團，集團決定贊助1,000個旅行箱刺激市場，只要參加4/30前出發前往帛琉旅遊泡泡團，無論向那個旅行社報名，都可拿到一個29吋旅行箱，藉此炒熱帛琉旅遊泡泡！

總公司設在台中七期的百夫長旅行箱集團創辦人陳志彬強調，現在是海外旅遊最辛苦的時候，「百夫長一定要代表旅行箱產業跳出來支持旅遊業、炒熱帛琉旅遊泡泡，才能吸引更多國家跟台灣對開旅遊泡泡！」

陳志彬認為，支持旅遊泡泡其實就是支持國民外交，現在只要出去玩，就能做外交，但是，「核酸檢驗的成本、機票價格，都成為旅客的負擔，如果能在費用上調整與返台之後的5天加強自主管理微調，應該很快能炒熱氣氛！」

(工商 )