力拚大專排球聯賽(UVL)公開男一級最後一張4強門票，國立台北教育大學9日在6強決賽對上台灣體大，開賽雖先丟了首局，但接著連趕3局贏球，終場以21比25、25比14、25比21、25比19收下勝利，連6年晉級4強，10日將跟中原大學爭搶冠軍賽門票。

國北教大在預賽對戰台灣體大時以直落三勝出，但場景換成了決賽，教練林顯丞坦言比賽的氛圍大不相同，「決賽是一場輸贏就會決定名次，選手會因為有壓力而放不開。」

兩隊自開賽起就打得拉鋸，由台體先搶下第1局，林顯丞說：「對方一開始的士氣、默契都配合得很好。」國北教大經過調整，也透過選手輪替改變場上節奏、製造更多變化，狀況漸入佳境，之後連追3局搶下4強門票。

國北教大得分主力周冠宇今天前3局就拿下全場最高23分，但第4局沒再上場，林顯丞指出：「第2、3局他的球太多、太倚重他，所以讓他調整一下，也調配一點體力。」

國北教大明天將在4強戰對上中原大學，爭取睽違4年的冠軍戰門票，林顯丞說：「就順其自然，這個賽季從去年8月10日暑訓到現在，剩明後天最後兩場比賽，希望他們好好享受比賽。」

(中時 )