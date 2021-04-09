黃阿伯被救護車送到衛福部立朴子醫院，住院快2周，在醫護人員細心照料下，健康慢慢恢復。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

黃阿伯家中在社會資源介入前，堆滿大量雜物垃圾。圖為清出來的雜物垃圾。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

接觸過黃阿伯個案的醫護人員，都為當地里長蕭吳王珠（左）的善心動容。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮龍江里的黃阿伯，過去有酗酒等陋習，親人與他斷絕往來，鄰居也對他避之唯恐不及。去年霸王級寒流來襲，黃阿伯多日未出門，龍江里長蕭吳王珠心想不對勁跑去查看。「阿！」黃阿伯病懨懨倒在床上，下半身被倒塌的衣架壓住動彈不得，蕭吳王珠發現後趕緊叫119，才幫他救回一命。黃阿伯出院後，蕭吳王珠天天上門關心，一步步將他生活拉回正軌。

「可憐之人必有可恨之處」蕭吳王珠嘆， 80歲的黃阿伯，以前據說是鹽田場長，退休後有上百萬元退休金，財務狀況看似不必令人操心，但後來可能因酗酒等陋習，與妻小漸行漸遠，便獨自搬出來租屋，住在一間老舊的古厝。

蕭吳王珠說，過去黃阿伯常喝得醉醺醺，若有事得去他家，還會請員警陪同，前陣子寒流，驚覺黃阿伯多日未出門。上門查看，赫見他家沒水沒電、堆滿垃圾雜物，最後才在一個角落，發現阿伯倒在床上，瘦到剩皮包骨。

回想那時，她紅了眼眶說，黃阿伯被救護車送到衛福部立朴子醫院，住院快2周，在醫護人員細心照料下，健康慢慢恢復，且也多虧嘉義縣社會局、社福機構介入協助，補足所需要的資源，如今他生活狀況改善許多。

黃阿伯出院後，蕭吳王珠每天家訪、準備三餐，看他是否有按時吃藥，因擔心黃阿伯拿到錢又會去買酒，還特別協助保管金錢和支付開銷，甚至還弄來一台腳踏車，鼓勵他出去走走。

「全世界應該只有里長最關心我。」黃阿伯不擅表達，但望著里長的神情，有著孩子看著母親般的溫柔。而接觸過黃阿伯個案的醫護人員，也都為蕭吳王珠的善心動容。

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(中時 )