俗話說「基因是不會騙人的」，桃園一對軍人夫妻可以說是最好的例子。軍人爸爸張先生分享，10年前妻子懷孕時，他發現兒子竟在媽媽肚中大秀肌肉線條，做起仰臥起坐。網友看了直呼「天生麒麟臂！」更笑稱，「在肚子裡就開始訓練。」

這位爸爸9日在臉書「爆廢1公社」上表示，當年和跟老婆都在軍職服務，在老婆懷孕時，意外在超音波照中驚見還在胎內的兒子做起「仰臥起坐」。從該超音波照還能看到，胎兒用雙手托著後腦勺，做著相當標準的仰臥起坐姿勢，還順便秀一波粗壯厚實的肌肉。

照片曝光後，網友驚呼表示，「天生麒麟臂」、「居然還有肌肉！」、「這麼小就秀肌肉」、「這個手是不是有點強壯？」還有人開玩笑說，「胎教就看莒光園地吧」、「胎教做的好」、「在肚子裡就開始訓練」、「還沒出生就在為軍旅生活做準備了，有那麼急嗎？」

根據《自由時報》報導，張先生表示，一轉眼間10年過去，兒子現在已有10歲大，且數學能力極有天賦，在幼稚園大班就獲得全國數學MPM大賽第7名，同時記憶力也相當驚人，10秒內就能背好1個英文單字。儘管現在兒子已從當初的肌肉猛男變成一位「小肥宅」，但張先生坦言，「我還是很愛他。」

(中時新聞網)