臺鐵太魯閣號近日發生擦撞工程車出軌意外，但事發一周，社會卻等不來蔡英文總統一句道歉，資深媒體人黃創夏直言，民進黨不能就這樣打迷糊仗過去，行政團隊搭配側翼搞不斷「攻擊再攻擊」，該負責勞檢的勞動部、查驗工地安全的公共工程委員會卻裝死，蘇內閣若依舊故態復萌，那民進黨的「好日子」即將結束。

黃創夏9日在臉書貼出他投書媒體《Nownews新聞》文章部分內容，黃創夏認為，民進黨最大對手國民黨目前完全是缺乏領導的狀態。但民進黨沒資格偷笑，因為國民黨永遠不可能當民進黨執政「無能」的無限額提款機。

他認為，隨著前高雄市長韓國瑜被罷免，民進黨早就沒有了「國瑜遮羞布」，且疫情在疫苗問世後逐漸落幕，「時中保護傘」逐漸褪色；而「老K提款機」已經被提領光了，民進黨不能永遠靠「政治正確」與「道德正確」來混日子。還是要回到「政府治理」這條路上。

黃創夏舉例，以「太魯閣號408」事件來說，民進黨身為執政黨，不能就這樣打迷糊仗過去，除了臺鐵，至少還有兩個單位的相關人員，也要追究可能的行政責任。

他點名，公共工程督管權責單位「行政院公共工程委員會」，這個法定在業主和承包廠商之外「無利害關係公正第三方」，難道都沒有進行過任何查驗和檢查？再者，出事工地工安條件亂七八糟，法定的勞動部勞檢專責機關，在這六、七百天之內，可有進行過專案勞檢？他希望，勞動部不要躲起來。

黃創夏坦言，對外號稱酷吏的蘇貞昌帶領的行政院，螺絲真的鎖緊了嗎？實在令人搖頭嘆息。他接著表示，看似治軍嚴格、其實只是自行其事和專注搞「攻擊、攻擊、再攻擊」的行政團隊，真的很危險。對於缺水、經濟復甦、藻礁公投、能源方案，太多太多的「實務考驗」即將接踵而至，蘇內閣要是仍然故態復萌，民進黨的「好日子」即將結束。

《 民進黨的「好日子」結束了⋯⋯ ... 由黃創夏發佈於 2021年4月8日 星期四

(中時新聞網)