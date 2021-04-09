2021大甲媽祖遶境活動9日晚啟動，在三響起馬炮後媽祖起駕，媽祖鑾轎在10餘萬虔誠信徒跪拜簇擁下，浩浩蕩蕩展開9天8夜進香遶境活動。（黃國峰攝）

大甲街頭萬頭鑽動，宛如一座不夜城。（陳淑娥攝）

2021年04月09日台中市2021大甲媽祖遶境活動9日展開，上轎典禮由中廣董事長趙少康（右1）、鎮瀾宮董事長顏清標（左3）、台中市副市長黃國榮（右2）等恭迎媽祖上轎。（黃國峰攝）

大甲鎮瀾宮起駕

大甲媽祖鑾轎起駕進香繞境，鎮瀾宮施放百萬煙火燦空，盛況空前。（王文吉攝）

大甲媽起駕了！9日深夜11時5分，大甲媽神轎在大批信徒跪送下，浩浩蕩蕩展開9天8夜遶境之旅。前總統馬英九、台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標3人同框扶轎，國民黨黨主席江啟臣、鎮瀾宮副董鄭銘坤分站兩頭恭送鑾轎出城，大甲街道湧入逾10萬人，熱鬧非凡宛如一座不夜城。

鎮瀾宮董事長顏清標今天主持祈安大典及上轎典禮，蔡英文總統3時依序恭請正爐媽、湄洲媽及副爐媽3尊等眾神出神龕，立法院副院長蔡其昌、內政部長徐國勇陪同；台中市副市長黃國榮、中廣董事長趙少康5時恭請媽祖上轎；有意角逐國民黨魁的前主席朱立倫則在稍早提前參拜。

蔡英文致詞表示，希望今年像去年一樣作好防疫，讓遶境活動平安順利，台灣因嚴重乾旱，台中實施分區限水，造成大家不便，她承諾政府會全力調度；隨後於2層樓高的媽祖天燈簽名，祈願「天降甘霖、風調雨順、國泰民安」。

顏清標指出，今年為落實防疫政策，鎮瀾宮宣導不鑽轎腳，但身體不舒服及坐輪椅者會適當開放，也請託點心站取消大鍋菜，改供盒裝飲食，媽祖婆的精神是付出，台灣人最有人情味。

趙少康表示，中部缺水，希望趕快來水；中部空氣不好，有兩種方式解決，一是降低火力發電廠燃煤，另外就是來陣風把汙染物吹掉，希望老天讓台中有好空氣、不缺水，讓大家身體健康、國泰民安。

「5、4、3、2、1」超過兩層樓高的「媽祖天燈」晚間7時準時施放，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤主持點燃儀式，數千虔誠信眾齊聚廟前廣場，高舉手機搶拍寫滿祝福及願望的「天燈媽」冉冉上達天聽，照亮大甲夜空，場面壯觀。

曾獲米其林必比登肯定的2位外籍主廚也來朝聖，台中福華廚藝總監William Shen雖為基督徒，但從遶境過程中，感受到台灣人虔敬的信仰及人情味。奧地利籍主廚Klemens Schraml則說，在親身體驗過後，將結合西方廚藝及東方信仰作為料理靈感。

深夜11時即將到來，鄭銘坤帶頭點燃第一門起馬炮，第二門及第三門也接續震破天際。今年因防疫關係，廟方人員表示，信徒不能站著比媽祖高，要求大家脫帽跪下來並雙手合十。

在號角聲齊鳴下，盧秀燕在媽祖座下當先鋒、馬英九居中、顏清標在後，3人同框扶轎，鄭銘坤、江啟臣分站前頭，媽祖鑾轎不到5分鐘即迅速走出廟埕，現場震天價響貫徹雲霄，在百萬煙火燦空下，恭送大甲媽祖出城。

大甲媽遶境行程長達9天8夜，10日駐駕彰化市南瑤宮，11日西螺鎮福興宮，12、13日新港鄉奉天宮，14日西螺鎮福興宮，15日北斗鎮奠安宮，16日彰化市天后宮，17日駐駕清水區朝興宮，18日晚間回駕鎮瀾宮。

(中時新聞網)