日月光控股大股東擁有的鼎固-KY(2923)、宏璟(2527)首度攜手一起買進台中北屯區洲際段的2494.495坪土地，今日多頭反應不一，鼎固小跌約1.5%、宏璟則是小漲1.5%左右。

鼎固曾指出，未來2年內至少會有新台幣100~200億元在台灣獵地，希望有簡單的土地可以開發，將以素地為主。至於住宅和商辦都會考慮，住宅將會朝首購的市場進軍。鼎固主營大陸房地產，目前主要推案地點位於上海、重慶等一線城市地鐵站上方或鄰近地鐵區域。

鼎固-KY與宏璟分別斥資16.58億元買進台中市北屯區洲際段持分土地，土地面積約2495坪，每坪價格66.5萬元，未來規劃將興建住宅並將儘快推案。

鼎固今年毛利將會回升，會朝2017、2018年靠攏，受疫情趨緩帶動整體商業及消費復甦，及商場改裝完畢，今年度商場及辦公樓租金收入可望成長，將有助帶動毛利率提升，今年營運動能十足。在上海還是會有新推案，只是現在上海土地也很難取得，未來也將朝向二三線好的大城市，例如重慶等城市獵地。

(時報資訊)