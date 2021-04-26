CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)對2021年第二季營運展望樂觀，預期營收將季增個位數百分比，毛利率亦可望較首季改善，並看好今年車用CIS需求成長動能。投顧法人對同欣電後市偏多看法不變，目標價區間維持220～260元。

同欣電股價1月中觸及244元新高後拉回，近期於191～220元區間高檔震盪，今（26）日開高後上漲1.27％至200元，惟在賣壓出籠下翻黑、下跌1.27％至195元，早盤維持約1％跌幅，在封測族群中表現最弱。三大法人續偏空操作，上周合計賣超1449張。

同欣電受工作天數較少、產品組合改變、折舊增加影響，首季營收及毛利率較去年第四季下滑。投顧法人指出，因陶瓷基板、車用CIS及混合模組需求續強，使營收表現優於預期，但產品組合改變及折舊增加，則使毛利率及獲利則低於預期。

展望第二季，同欣電預期營收將季增個位數百分比，毛利率可望較首季回升。總經理呂紹萍表示，首季受累晶圓供應不足的RF模組將顯著好轉，陶瓷基板需求持續回升、價格亦可望改善，影像產品中的車用CIS需求續強、手機CIS則須視客戶提供晶圓量而定。

呂紹萍指出，近年需求下滑、價格承壓的陶瓷基板，受惠車用頭燈及植物照明等新應用需求強勁，自去年第四季起顯著回升，若客戶要求增產可重啟封存設備因應，並將爭取較合理報價。影像產品方面，車用CIS今年需求持續成長、且速度快於預期。

投顧法人認為，同欣電第二季四大產品以RF模組動能最強、陶瓷基板次之，僅影像產品的手機CIS因晶圓量問題不確定性較高。預估第二季營收季增7％、年增63％，毛利率有機會回升至28％以上，主要受惠陶瓷基板及影像產品價格調漲。

整體而言，投顧法人預期同欣電今年四大產品中僅RF模組不確定性較高、可能轉為衰退，其他三大產品線仍可望持續成長，其中以陶瓷基板成長動能最強，影像產品及混合模組下半年成長動能可望恢復，屆時有利於增添營收及毛利率提升的加乘效果。

投顧法人認為，同欣電首季毛利率不如預期利空已大致反應，預估今年營收可望成長35％、獲利可望成長50％，雖略低於先前預期，但明年八德新廠加入有利獲利持續成長，分別維持「買進」、「區間操作」評等，目標價亦維持260元、220元不變。

(時報資訊)