興富發(2542)今、明兩年邁向入帳高峰期，營運可望維持高檔，再加上今日起將買回2萬張庫藏股，今日股價跳空開高，晨盤一度衝至47.25元，漲幅逾3%。

興富發今、明兩年邁向入帳高峰期，今日全台將有8筆個案完工入帳，總銷上看330億元，明年則是有5筆個案完工，總金額將超過400億元以上，業績樂觀以待。此外，興富發已經和新隆儲運游家攜手合作，開發汐止工建段合建案簽約，基地面積高達1.4萬坪，初步估計總銷金額200億元，是興富發目前單一最大商辦開發案，預計投入金額約100億元，預計2026、27年完成，未來將成為興富發重要獲利來源。

興富發董事會決議自4月26日起兩個月內，進場在每股40~60元買回2萬張庫藏股，但股價低於此一買回區間時，仍將繼續執行買回。

台積電南科擴廠為台南房市添加活水，看準未來就業人口購屋需求，台南房市表現熱絡，去年有不少新案都快速完銷，興富發在台南市安平區推出的「興富發愛琴海」輕豪宅大樓預售案，目前去化也十分順利，未來也將對營運產生貢獻。

(時報資訊)