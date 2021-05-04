台股今天爆量重挫，指數下跌288.57點，收16933.78點，成交值6642億元，創新天量。台積電與聯電在外資買超帶動下，股價逆勢走揚，未來能否帶領大盤回穩，備受關注。

新光投信董事長劉坤錫表示，觀察今天盤勢表現，市場資金有逐步自航運及鋼鐵等傳統產業股，轉向台積電與聯電等半導體族群的跡象。

據統計，外資3日買超長榮3萬1730張，為買超前10 名個股，外資今天則大舉賣超長榮6萬2014張，高居賣超第一。

台積電與聯電股價在經過整理後，外資今天分別買超1158張及1407張，股價同步止跌回升，台積電收在新台幣591元，漲3元，漲幅0.51%；聯電收在54.6元，漲1.6元，漲幅3.02%，表現明顯強於大盤。

半導體矽晶圓廠環球晶在外資、投信與自營商同步共買超352張，股價也有不錯表現，收在854元，漲14元，漲幅1.67%。

劉坤錫表示，一日的短期變化無法就此斷定市場資金將流回電子類股，仍待持續追蹤觀察。台積電等半導體族群後續能否續強，進而帶動大盤回穩，將是近期觀盤重點之一。

晶圓代工產能持續供不應求，台積電與聯電第2季業績可望同步攀高，續創歷史新高紀錄，並將連帶帶動對半導體矽晶圓強勁需求。（編輯：林淑媛）1100504

(中央社)