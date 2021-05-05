美國有部分聲音呼籲政府明確表達在中方侵犯下捍衛台灣的意願，但美國印度太平洋地區事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今天表態反對，他說，這樣做會「非常不利」。

康貝爾在出席「金融時報」（Financial Times）舉辦的研討會時表示，關注台灣情勢是對的，但他認為，美中兩國都認知到，維持某種程度的台灣現狀，最符合雙方利益。

有些美國學者等人呼籲美國政府給台灣一個更明確的安全保證，會上有人提出這個問題，康貝爾回答：「我認為，你談到的所謂戰略清晰（strategic clarity），會有一些非常不利（的後果）。」

美國依據「台灣關係法」（Taiwan Relations Act ），須協助台灣維持足夠的自衛能力。但路透社提到，美國長期遵循「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，不明確表態是否會在中國侵犯的情況下，採取保衛台灣的軍事行動。

康貝爾指出，美中之間因台灣而起的任何衝突，都不可能只限一隅；「我認為，（衝突）很快就會擴大，並從根本上毀掉全球經濟，我想沒人能預料會是什麼情況」。

他還表示，有人擔心，中國自認在打壓香港民主之後可以不受懲罰，在處理台灣議題時，也「可能從中得出錯誤結論」。

康貝爾認為，維持和平穩定最好的方法，就是結合外交和美國國防革新，向中國傳達一個綜合訊息。

他預期，未來數月，會看到美國與中國在北韓、氣候變遷、伊朗等議題上出現「實際的外交往來」。

他指出，考量到美中軍力部署距離很近，真正的短期和中期風險是來自「意外和不慎」。他補充道，建立華府和北京之間的互信，確保危機之際能互相溝通，這非常重要。

他說，這些防範作為類似於冷戰期間採用的檢查和保障措施，但中國一直不願採行。

「所以說，我們確實有熱線（hotline），也用過幾次，但就只是在空蕩蕩的房間裡響了幾小時。」

(中央社)