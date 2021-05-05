隨著中國武力恫嚇台灣牽動印太地區緊張情勢，澳洲參議員派屈克指出，中國軍事威脅迫在眉睫，澳洲必須趕緊將現役柯林斯級潛艇艦隊的配備升級。

媒體大亨梅鐸旗下的阿德雷得「廣訊報」（Advertiser）、墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun Daily）、雪梨「每日電訊報」（The Daily Telegraph ）、昆士蘭「郵報」（The Courier-Mail）等澳洲媒體，今天同時刊登無黨籍獨立參議員派屈克（Rex Patrick）所撰寫的文章。

派屈克指出，面對中國軍事威脅迫近，澳洲必須趕緊將柯林斯級潛艇（Collins Class）艦隊的配備升級；並且暫緩預定2034或2035年才能完工的建造「未來潛艇」（Future Submarines）艦隊計畫。

他表示，將現有的柯林斯級潛艇（Collins Class）艦隊升級，才是目前澳洲的優先要務；至於稍早澳洲政府決定考慮斥資澳幣890億元（約新台幣1兆9150億元）的建造「未來潛艇」（Future Submarines）艦隊計畫需要重新考慮。

派屈克提到，目前位於南澳州奧斯本（Osbourne）供柯林斯級潛艇維修使用的船塢目前運作良好。不過，為迎接即將展開的「未來潛艇」（Future Submarines）艦隊建造計畫，該船塢將改變用途為新潛艇的建造基地；因此，柯林斯級潛艇維修工作，將於2026年遷移至西澳州（Western Australia）。

派屈克認為，澳洲既然必須要在數年內準備好面對中國軍事威脅；那麼，將柯林斯級潛艇維修工作遷移至西澳州的做法，將會存有風險。

派屈克指出，南澳州奧斯本船塢目前有700名員工，當中包括一批擁有10年以上維修柯林斯級潛艇經驗的工程師；但有9成員工表示，他們不會搬到西澳州。派屈克提醒，這可能會對柯林斯級潛艇的維修工作造成「災難性」的衝擊。

派屈克又提醒，隨著2026年的國際情勢可能會更加複雜，區域情勢日益緊張，再加上目前澳洲已遭遇「真實的國家安全威脅」（real threats to national security），故此柯林斯級潛艇維修工作應該繼續留在南澳州奧斯本船塢。

澳、中關係日益緊張，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）4月25日向媒體表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性；隨著來自中國的軍事威脅日益嚴重，澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域。在同一天，澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）也發布聲明，強調「戰鼓」（drums of war）已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。

另外，「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）及墨爾本「世紀報」（The Age）昨天報導，指去年4 月，時任澳洲特種部隊指揮官芬德萊（Adam Findlay）少將在一場機密簡報中，指中國已針對澳洲發動一連串處於灰色地帶的「政治作戰」行動，並很可能演變成武裝衝突。

(中央社)