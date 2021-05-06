印度外交部長蘇杰生今天表示，在獲悉自己曾接觸潛在染疫者後，他將以視訊方式參與目前在倫敦舉行的七大工業國集團（G7）外長會議。

天空新聞網（Sky News）稍早報導，印度代表團中有兩人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

根據路透社，蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）推文說道：「我昨天傍晚得知自己接觸到COVID-19潛在陽性案例。」

「為了謹慎起見以及考慮到其他人，我決定以視訊模式參與。今天的G7會議也會是這樣。」

英國一名高階外交官表示，英國深感遺憾蘇杰生今天無法親自參與G7會議。還有英國政府官員透露，印度整個代表團都將自主隔離。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天則說，美國的G7外長會議代表團將按原定計畫活動。

G7成員國包括美國、英國、德國、法國、日本、義大利和加拿大。但這次會議的主辦國英國支持美國總統拜登（Joe Biden）深化民主聯盟的呼籲，邀請印度、韓國、澳洲等國家一同參與為期3天的會議。

(中央社)