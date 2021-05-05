美國前總統川普的臉書、推特等社群網站帳號，在1月6日國會大廈暴力事件之後都被封鎖，臉書的監督委員會今天宣布，將繼續維持封鎖令。川普暫時仍難以重返臉書發文。

臉書公司監督委員會（Oversight Board）在美國東部時間上午9時左右決定，繼續封鎖川普（Donald Trump）帳號。這項決定可能顯示臉書今後會如何處理世界領袖違反規則的情況。

世界各地的政治人物、言論自由專家和維權人士都密切關注監督委員會的決定。這不僅是針對川普，也對科技公司，全球領導人和政界人士有影響。

臉書和Instagram今年一月採取激烈手段封鎖川普帳號。臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）當時指出，讓川普繼續使用臉書平台的風險太大。

1月7日祖克柏在個人臉書專頁發文：「過去24小時的令人震驚事件清楚表明，川普總統打算運用他剩餘任期，來破壞對總統當選人拜登（Joe Biden）的和平合法政權轉移。」

川普個人網站昨天才開闢一個讓他發布訊息的空間，這個名為「來自川普的書桌」（From the Desk of Donald J. Trump）的網站頁面，內容包含可以分享及按讚的川普貼文。

(中央社)