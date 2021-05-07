美國當局表示，愛達荷州東部一所初中今天發生校園槍擊案，造成2名學生和1名守衛受傷，一名男學生遭到拘押。

美聯社報導，愛達荷州傑佛遜郡（Jefferson County）保安官安德森（Steve Anderson）說，據信受害者無生命危險。

警方在當地時間今天上午9時15分左右接獲報案趕往學校，現場聚集許多執法單位的人員。

學生已被撤往鄰近高中，家長排隊等候接回自己的孩子。

事發的里奇比市（Rigby）是一座小型城市，位於黃石國家公園（Yellowstone National Park）西南方約145公里。

根據美國教育統計中心（National Center for Education Statistics），發生槍案的里奇比初中（Rigby Middle School）6至8年級約有1500名學生。（譯者：楊昭彥）1100507

(中央社)