馬爾地夫官員及居民表示，前總統暨現任國會議長納希德（Mohamed Nasheed）今天疑似因炸彈爆炸而受傷，已被緊急送往醫院。目前尚無納西德傷勢狀況的消息。

納希德所屬的馬爾地夫民主黨（MDP）一名官員透過電話告訴法新社，事件發生在首都瑪萊（Male），爆炸當下，53歲納希德正要坐上自己的車。

官員表示：「看來是某種簡易爆炸裝置（IED），可能是裝在一輛停好的摩托車上。」當局還在調查。

瑪萊居民說，爆炸聲響傳遍首都。至少1名保鑣也被送往醫院。

納西德的政黨在2019年4月的選舉獲得壓倒性勝利，隨後納西德成為國會議長，亦即這個印度洋國家權力第2大的職位。

納西德在2008年馬爾地夫第一場多黨選舉中勝選，成為該國第一位透過民主選舉選出的總統。他在2012年遭政變推翻，後來又面臨刑事指控被定罪，無法參與2018年總統選舉。

不過在他的政黨贏得2018年總統大選後，納西德便結束自我流亡返國，接著進入國會。（譯者：楊昭彥）1100507

(中央社)